DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE von MSCI auf AA hochgestuft.

SHOP APOTHEKE EUROPE von MSCI auf AA hochgestuft. In dem kürzlich veröffentlichten Environmental, Social and Governance (ESG) Rating wurde SHOP APOTHEKE EUROPE durch MSCI von BBB auf AA heraufgestuft. Die branchenbezogene Punktzahl stieg von 5,0 Punkten auf 8,1 Punkte (von 10 möglichen Punkten). Dies ist vor allem auf die deutliche Verbesserung der Bewertung in den Bereichen Product Carbon Footprint und Privacy & Data Security sowie die bereits früher erfolgten Fortschritte in den Bereichen Product Safety & Quality, Governance und Labor Management zurückzuführen. Der MSCI-Index ist der weltweit am häufigsten verwendete Benchmark-Index für PortfoliomanagerInnen. Seine ESG-Bewertungsergebnisse sind zu einer maßgeblichen Entscheidungsgrundlage für führende Investmentgesellschaften auf der ganzen Welt geworden. Anna Tönneßen, Senior Sustainable Development Manager bei SHOP APOTHEKE EUROPE, erklärt: "Wir sind davon überzeugt, dass wir einen langfristigen Wettbewerbsvorteil erzielen, wenn wir unser Handeln und dessen Auswirkungen kontinuierlich hinterfragen. Deshalb ergreifen wir Maßnahmen, um die besten Praktiken in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung voranzutreiben. Wir sind daher sehr stolz darauf, eine so deutliche Verbesserung des aktuellen MSCI-Ratings erreicht zu haben." In den vergangenen Jahren hat SHOP APOTHEKE EUROPE sein ESG-Managementsystem weiter verbessert und die Umsetzung verschiedener ESG-Maßnahmen gefördert, die in den drei Säulen Planetary Care, Patient Care und Employee Care zusammengefasst sind. Weitere Informationen über die ESG-Strategie und die nachhaltigen Entwicklungsziele von SHOP APOTHEKE EUROPE finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://shop-apotheke-europe.com oder im aktuellen Geschäftsbericht.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv. Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Lille, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen 7,9 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE. Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.

