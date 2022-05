DGAP-News: SMA Solar Technology AG: Wechsel im SMA Vorstandsressort Finanzen

DGAP-News: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Personalie

SMA Solar Technology AG: Wechsel im SMA Vorstandsressort Finanzen



19.05.2022 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News der SMA Solar Technology AG Wechsel im SMA Vorstandsressort Finanzen



Niestetal, 19. Mai 2022 Ulrich Hadding, Vorstand für Finanzen, Personal und Recht der SMA Solar Technology AG (SMA, FWB: S92), scheidet auf eigenen Wunsch zum 31. Mai 2022 nach langjähriger Tätigkeit aus dem Unternehmen aus. Als Nachfolgerin wurde Barbara Gregor, Geschäftsführerin und CFO der thyssenkrupp Materials Trading GmbH und der internationalen thyssenkrupp Materials Trading Gruppe, in den Vorstand berufen.



Ulrich Hadding beendet seine Vorstandstätigkeit bei SMA, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Hadding, seit 2009 bei SMA unter anderem als Leiter Finanzen und Recht beschäftigt, wurde 2017 als CFO und Arbeitsdirektor in den Vorstand berufen. Neben den Bereichen Finanzen und Recht verantwortete er auch die Funktionen Personal, Compliance, Revision, Immobilienverwaltung und Public Affairs. Darüber hinaus begleitete er maßgeblich alle jüngeren M&A-Aktivitäten der SMA und leitete die Kapitalmarktkommunikation des Unternehmens. SMA ist ein großartiges Unternehmen, das hervorragend aufgestellt ist, die Chancen des Wachstums der erneuerbaren Energien zu nutzen. Ich wünsche der SMA, Vorstandssprecher Jürgen Reinert, Barbara Gregor und allen Mitarbeitenden viel Erfolg für die Zukunft, so Hadding. Barbara Gregor wurde durch den Aufsichtsrat als Nachfolgerin von Ulrich Hadding berufen und wird ab 1. Dezember 2022 die Funktion der CFO bei SMA übernehmen. Sie verfügt über langjährige und internationale Erfahrung in allen Themenbereichen der CFO-Verantwortung, insbesondere in der Führung und Weiterentwicklung der Bereiche Finanzen, Controlling, Accounting, Risk Management, HR und IT. Barbara Gregor gilt darüber hinaus als Expertin für internationale M&A-Transaktionen, Change-Management sowie strategische Geschäftsentwicklung und Turnaround-Management. Bis zu ihrem Eintritt wird Thomas Pixa, Executive Vice President Finance bei SMA, als Interimsvorstand das Finanzressort vertreten.



Wir danken Ulrich Hadding für seine engagierte, international ausgerichtete und von hervorragendem Sachverstand zeugende Arbeitsweise. SMA konnte hiervon sehr profitieren. Für seine neuen beruflichen Ziele wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute. Wir freuen uns, mit Barbara Gregor eine Persönlichkeit mit langjähriger, internationaler Erfahrung im Finanzwesen gewonnen zu haben, die den Weg der SMA zum nachhaltigen System- und Lösungsanbieter weiter vorantreiben und mit ihrer herausragenden Expertise aktiv mitgestalten wird, so Uwe Kleinkauf, Vorsitzender des SMA Aufsichtsrats. Wir sind überzeugt, dass Jürgen Reinert und Barbara Gregor die Chancen des Wachstums der erneuerbaren Energien bestmöglich nutzen und den Herausforderungen in unserer Branche mit neuen Lösungen, innovativen Geschäftsmodellen und einer nachhaltigen Finanzstrategie begegnen werden.

Über SMA

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab. Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von über 110 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im SDAX gelistet.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germany Leitung Unternehmenskommunikation:

Anja Jasper

Tel. +49 561 9522-2805

Presse@SMA.de



Kontakt Presse:

Susanne Henkel

Senior Corporate Communications Manager

Tel. +49 561 9522-1124

Presse@SMA.de Disclaimer:

Diese Corporate News dient lediglich zur Information und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren der SMA Solar Technology AG (Gesellschaft) oder einer gegenwärtigen oder zukünftigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft (gemeinsam mit der Gesellschaft: SMA Gruppe) dar noch sollte sie als Grundlage einer Abrede, die auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder eines Unternehmens der SMA Gruppe gerichtet ist, verstanden werden. Diese Corporate News kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der SMA Solar Technology AG (SMA oder Gesellschaft) derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die SMA in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der SMA Webseite www.SMA.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

19.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de