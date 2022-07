DGAP-News: Solutiance AG: Auftragseingang im ersten Halbjahr +120% zu Vorjahr

DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Halbjahresbericht

Solutiance AG: Auftragseingang im ersten Halbjahr +120% zu Vorjahr



05.07.2022 / 14:11

AE gesamt H1 1.689 TEUR +120% zu Vorjahr

AE Dachmanagement H1 1.319 TEUR + 109% zu Vorjahr

AE Betreiberpflichten-Controlling H1 364 TEUR + 180%

17 Neukunden aus digitaler Sales Kampagne Potsdam, 05. Juli 2022 Die Solutiance AG, Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien konnte die positive Entwicklung im Auftragseingang (AE) auch im zweiten Quartal 2022 fortsetzen. Im Vergleich zum Vorjahr (246 TEUR) gab es einen Anstieg um 280% auf jetzt 939 TEUR. Nach einem bereits erfreulichen ersten Quartal beträgt der Auftragseingang für das erste Halbjahr nunmehr 1.689 TEUR, ein Anstieg um 120% zum Vorjahr (766 TEUR). Beim Produkt Dachmanagement lag der AE in H1 mit 1.319 TEUR um 109% über dem Vorjahr (630 TEUR). Beim Produkt Betreiberpflichten-Controlling gab es einen Anstieg um 180% von 130 TEUR im H1 2021 auf 364 TEUR im H1 2022. Dazu Vorstand Uwe Brodtmann: Wir sind dankbar, unseren Kunden in diesen Zeiten eine Last abnehmen zu können: den Mangel an Fachkräften. Unser Smartsourcing Konzept trägt. Besonders erfreulich ist die Kombination aus Aufträgen von neuen Kunden und Folgeaufträgen von bestehenden Kunden. Das Wachstum bei Neukunden kommentiert Vorstand Jonas Enderlein: Wir hatten uns für das erste Halbjahr 12 neue Kunden vorgenommen. Nunmehr 17 neue Kunden beweisen, dass unsere im letzten Jahr gestartete, digital unterstützte Vertriebsstrategie nachhaltig greift. Viele dieser neuen Kunden haben erhebliches Potenzial in ihren Beständen. Jetzt gilt es, den guten ersten Eindruck zu bestätigen und den Vertrauensvorschuss der Kunden in Folgeaufträge umzuwandeln! Verfolgen Sie die Entwicklung der Solutiance AG auch auf LinkedIn, Xing, Twitter und Facebook.

