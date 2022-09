DGAP-News: splendid medien AG: maxdome ist Hauptpartner vom FILMFEST HAMBURG

DGAP-News: Splendid Medien AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Wir sind wieder hier! maxdome ist Hauptpartner vom FILMFEST HAMBURG Freunde feiern Filme im Kino und zuhause Hamburg, 7. September 2022: maxdome die erste deutsche Online-Videothek ist zurück. Und zeigt jetzt auch als Hauptpartner des FILMFEST HAMBURG große Liebe für den Film.

Ende letzten Jahres wurde aus maxdome mit dem Betreiberwechsel zu videociety ein Hamburger Jung. Was liegt da näher als das FILMFEST HAMBURG, welches seine Pforten zum Ende des Sommers quasi nur einen roten Teppich weit entfernt öffnet?

Zum 30. Jubiläum feiert maxdome mit den vielen Freunden des FILMFESTES HAMBURG die grandiose Filmauswahl in diesem Jahr und begleitet die Kino- und Filmfans vom 29. September bis 8. Oktober in den Hamburger Kinosälen. Danach geht das Filmfest zuhause weiter, denn maxdome verlängert das Filmfest mit einer Auswahl der 30 besten Filme aus den letzten 30 Jahren Filmfest. Zusammen schaut man eben weniger allein.

Hans Henseleit, Geschäftsführer des maxdome-Gesellschafters videociety: »Wir lieben das Kino und wir lieben den Film. Insofern freuen wir uns sehr, als Online-Videothek erstmals das Filmfest Hamburg zu unterstützen.«

Festivalleiter Albert Wiederspiel: »Wir freuen uns, maxdome zu unserem Jubiläum als neuen Partner von FILMFEST HAMBURG begrüßen zu dürfen. Wir teilen die Begeisterung für Film und Kino und freuen uns, einen Partner gefunden zu haben, der uns mit Engagement und Herzblut dabei unterstützt, diese Leidenschaft mit der Welt zu teilen.«

Das 30. FILMFEST HAMBURG findet vom 29. September bis 8. Oktober 2022 mit über 130 Filmen statt. Festivalkinos in Hamburg sind das Abaton, Alabama, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino. Das Programm wird am 13. September 2022 bekannt gegeben, der Vorverkauf startet am 14. September mit der Gelben Stunde im Levantehaus in Hamburg und am 15. September an den weiteren Vorverkaufsstellen. Filmfans können bei maxdome neben den von der Redaktion ausgewählten Filmfest-Filmen auch das große Filmarchiv durchstöbern und zwischen Hollywood-Blockbustern, kleinen Filmen und feinen Arthouse-Inhalten ihre Lieblingsfilme auf Abruf entdecken. Hier geht es zu maxdome!

Über die Marke maxdome und videociety Die Splendid-Tochter videociety betreibt seit 2010 die gleichnamige Video-on-Demand-Plattform und ist der neue Betreiber der Streaming-Marke maxdome (https://store.maxdome.de/). Mit der Übernahme des maxdome-Store von der Joyn GmbH im Oktober 2021 hat videociety einen wichtigen Schritt zum Ausbau des VoD-Geschäfts vorgenommen. Darüber hinaus bietet die videociety GmbH Geschäftskunden aus unterschiedlichen Branchen VoD-Plattform-Lösungen mit umfassenden Serviceleistungen für deren Endkunden an. Das Leistungsspektrum umfasst Content, Entwicklung, Betrieb und Portalmanagement. Über Splendid Die Splendid Gruppe ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den BeNeLux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/sVoD, produziert TV-Programme und Filme und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50825 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.com

Kontakt:

Splendid Medien AG

Investor Relations

Karin Opgenoorth

Lichtstr. 25

50825 Köln

Tel.: 0221-95 42 32 99

Kontakt:Splendid Medien AGInvestor RelationsKarin OpgenoorthLichtstr. 2550825 KölnTel.: 0221-95 42 32 99karin.opgenoorth@splendid-medien.com

