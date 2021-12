DGAP-News: TAG Immobilien AG akquiriert ROBYG S.A. und beschleunigt Wachstumskurs zum führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen

DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

TAG Immobilien AG akquiriert ROBYG S.A. und beschleunigt Wachstumskurs zum führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen



23.12.2021 / 00:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TAG Immobilien AG akquiriert ROBYG S.A. und beschleunigt Wachstumskurs zum führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen

- Unterzeichnung einer Vereinbarung durch die TAG zum Erwerb von 100% der Anteile an ROBYG, dem führenden Entwickler von Wohnungen in Polen, für einen voraussichtlichen Kaufpreis, nach Abzug von bestimmten Anpassungen, von ca. PLN 2.500 Mio. (ca. EUR 550 Mio.)

- Aktuell gesicherte Pipeline von ROBYG umfasst ca. 23.000 Wohnungen in vier polnischen Städten und ermöglicht TAG umfassenden Markteintritt in Warschau

- In Kombination mit ihrer Tochtergesellschaft Vantage Development S.A. verstärkt die TAG so den Aufbau des dann mit mehr als 20.000 Einheiten größten Mietwohnungsportfolios in den polnischen Großstädten Warschau, Breslau, Posen, Dreistadt, Krakau und Lodz, das in den Jahren bis 2028 fertiggestellt werden soll

- Akquisition wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 vollzogen; Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 750 Mio. gesichert, die in 2022 abgelöst werden soll

Hamburg, 22. Dezember 2021

Die TAG Immobilien AG ("TAG") hat heute über eine 100%ige Tochtergesellschaft einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Anteile an der ROBYG S.A. ("ROBYG") von Bricks Acquisitions Limited, einem Unternehmen kontrolliert von The Goldman Sachs Group, Inc. und Fonds, die von verbundenen Unternehmen von Centerbridge Partners L.P. beraten werden, ("Verkäufer") unterzeichnet. Der Erwerb erfolgt rund zwei Jahre nach dem erfolgreichen Einstieg der TAG in den wachsenden polnischen Wohnungsmarkt durch die Übernahme von Vantage Development S.A. ("Vantage") Ende 2019. Der endgültige Kaufpreis basiert auf einem Transaktionswert von PLN 3.150 Mio. (c. EUR 694 Mio.) und ist von verschiedenen Ausschüttungen an die Verkäufer in Höhe von bis zu PLN 700 Mio. (ca. EUR 154 Mio.) abhängig, die vor dem Vollzug der Transaktion erfolgen sollen und wird voraussichtlich in einer Spanne von ca. PLN 2.450-2.550 Mio. (ca. EUR 540-560 Mio., basierend auf einem PLN/EUR-Wechselkurs von 0,22) liegen.

Der Kaufpreis, mögliche Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten von ROBYG und weiteres Working Capital für die Investitionen von ROBYG werden über eine Brückenfinanzierung von bis zu EUR 750 Mio., die von Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, und Société Générale gewährt wird, finanziert. Die Akquisition wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der erforderlichen kartellrechtlichen Freigabe. Der Vorstand der TAG beabsichtigt, die Brückenfinanzierung durch Kapitalmarktinstrumente im Jahr 2022 zu refinanzieren, sofern die Marktbedingungen dies zulassen. VICTORIAPARTNERS unterstützt die TAG als Finanzberater bei der Akquisition und den damit verbundenen Finanzierungstransaktionen.

ROBYG ist Polens größter Wohnimmobilienentwickler mit Schwerpunkt auf die Großstädte des Landes. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 26.000 Wohneinheiten fertiggestellt und übergeben. Die gesicherte Pipeline besteht derzeit aus Wohnbauprojekten in Warschau, Breslau, Dreistadt und Posen mit insgesamt ca. 23.000 noch nicht verkauften Einheiten. Davon werden nach den derzeitigen Planungen der TAG bis zu ca. 12.000 Einheiten nach Fertigstellung langfristig im Bestand gehalten, um das Mietportfolio der TAG in Polen zu ergänzen, während der Rest der Entwicklungspipeline (ca. 11.000 Einheiten) zum Verkauf vorgesehen ist.

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte ROBYG ein operatives Ergebnis (EBITDA) von PLN 269 Mio. (ca. EUR 59 Mio.) und ein Konzernergebnis von PLN 213 Mio. (ca. EUR 47 Mio.). In den ersten neun Monaten des Jahres 2021, noch vor dem traditionell starken vierten Quartal, erzielte das Unternehmen bereits ein EBITDA von PLN 165 Mio. (ca. EUR 36 Mio.) und ein Konzernergebnis von PLN 131 Mio. (ca. EUR 29 Mio.). Für das Gesamtjahr 2021 rechnet ROBYG mit dem Verkauf von mehr als 4.000 Wohneinheiten nach 2.156 Einheiten im Geschäftsjahr 2020. Derzeit befinden sich ca. 7.000 Wohneinheiten im Bau.

Aufgrund des in den letzten Jahren starken Wirtschaftswachstums, der gestiegenen Kaufkraft und der anhaltenden Urbanisierung ist Polen zu einem begehrten Markt für Investoren geworden. Die derzeitige Wohnungsknappheit in den polnischen Großstädten hat sowohl die Preise für Wohnungen als auch die Mieten steigen lassen. Vor allem die Mieten in den Großstädten haben sich seit 2015 deutlich über den entsprechenden Wachstumsraten in anderen großen europäischen Märkten erhöht. Durch die Übernahme von ROBYG kann die TAG das Wachstum ihres bereits bestehenden polnischen Geschäfts wesentlich beschleunigen.

ROBYG und Vantage werden gemeinsam die Plattform der TAG in Polen bilden, wodurch zwei erfolgreiche Unternehmen mit exzellenten Managementteams und hochqualifizierten Mitarbeiter*innen miteinander vereint werden. Claudia Hoyer, COO der TAG, erklärt: "Die starke Präsenz von Vantage in Breslau, Posen und Lodz verbunden mit der Erfahrung im Vermietungsgeschäft und die starke Position von ROBYG in den Märkten Warschau und Dreistadt, bilden für uns die Möglichkeit, der führende Anbieter auf dem polnischen Wohnimmobilienmarkt, sowohl im Vermietungs- als auch im Verkaufssegment, zu werden. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit beiden Teams, die wir als sehr professionell kennengelernt haben."

Martin Thiel, Finanzvorstand der TAG, zum strategischen und finanziellen Hintergrund der Akquisition: "Der Erwerb von ROBYG ist eine hervorragende Gelegenheit für die TAG, externes Wachstum und hohe Renditen mit unseren Anforderungen an fest definierte finanzielle Kennzahlen zu verbinden und unsere Plattform auf dem schnell wachsenden polnischen Mietwohnungsmarkt zu stärken."

Das Management der TAG wird die Refinanzierung der Brückenfinanzierungen in einer kapitaleffizienten Weise vornehmen und bekennt sich klar zum Erhalt des derzeitigen Investment-Grade-Ratings. Martin Thiel betont: "Der Erwerb von ROBYG wird die langfristige Strategie der TAG nicht verändern, bei derartige Opportunitäten wertsteigerndes Wachstum auf Basis einer eindeutig disziplinierten Kapitalstruktur zu realisieren."

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Phone +49 (0) 40 380 32 305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com