DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG erwirbt Wohnanlage in Fehrbellin

The Grounds Real Estate Development AG erwirbt Wohnanlage in Fehrbellin



01.04.2022 / 13:00

CORPOPRATE NEWS The Grounds erwirbt Wohnanlage in Fehrbellin - 24 Wohneinheiten mit 1.503 Quadratmetern Gesamtmietfläche - Ankauf erfolgt für das Bestandsportfolio Berlin, 01.04.2022 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat ein Grundstück mit einer Wohnanlage in Fehrbellin (Brandenburg) erworben. Das im Jahr 1980 errichtete Gebäude mit drei Aufgängen umfasst insgesamt 24 Wohnungen mit einer Gesamtmietfläche von 1.503 Quadratmetern. Zudem gibt es auf dem Grundstück 15 Pkw-Stellplätze. Dank der regelmäßigen Instandhaltung befindet sich die Anlage in einem guten technischen Zustand und ist vollständig vermietet. The Grounds beabsichtigt, die erworbene Liegenschaft langfristig im eigenen Anlagevermögen zu halten. Fehrbellin liegt rund 60 Kilometer nordwestlich von Berlin und verfügt über eine gute regionale sowie überregionale Verkehrsanbindung. Mehrere Landesstraßen kreuzen das Gemeindegebiet; zudem ist die Autobahn A 24 (Berlin-Hamburg) von Fehrbellin aus in wenigen Minuten zu erreichen. Die Fontanestadt Neuruppin mit ihren zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten sowie Freizeit- und Kulturangeboten ist nur 12 Kilometer entfernt. "Fehrbellin gehört zu denjenigen Brandenburger Gemeinden, die zwar nicht im unmittelbaren Speckgürtel Berlins liegen, aber dennoch beliebte Wohnorte mit Wachstumspotenzial sind", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds. "Für den Ankauf dieser Immobilie sprach neben dem guten baulichen Zustand und der attraktiven Lage vor allem das langfristige Vermietungspotenzial."



Über The Grounds Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

