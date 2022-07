DGAP-News: tokentus investment AG: Beteiligung Celsius Network leitet freiwilliges Verfahren nach Chapter 11 ein

DGAP-News: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges

tokentus investment AG: Beteiligung Celsius Network leitet freiwilliges Verfahren nach Chapter 11 ein



14.07.2022

tokentus investment AG: Beteiligung Celsius Network leitet freiwilliges Verfahren nach Chapter 11 ein

Frankfurt am Main, 14. Juli 2022 Die Celsius Network, ein Portfoliounternehmen der tokentus investment AG (tokentus, ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D), gab gestern Nacht bekannt, ein freiwilliges Verfahren nach Chapter 11 eingeleitet zu haben.

Dieses Verfahren solle nach eigener Aussage dem Unternehmen die Möglichkeit geben, sein Geschäft zu stabilisieren und eine umfassende Restrukturierung durchzuführen. Hierzu habe man als Celsius Network beim United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York einen freiwilligen Antrag auf Reorganisation gemäß Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Code gestellt. Entsprechendes erfolgte bei einigen Tochterunternehmen der Celsius Network.

Celsius Network bezieht dazu offiziell Stellung auf der Unternehmenswebsite unter https://blog.celsius.network/

Dort heißt es unter anderem, dass Chapter 11 ein Verfahren in den USA sei, mit dem Unternehmen ihre finanziellen Verpflichtungen bei laufendem Betrieb umstrukturieren. Viele bekannte Unternehmen hätten sich nach Chapter 11 erfolgreich reorganisiert und seien gestärkt daraus hervorgegangen, unter anderem American Airlines, Delta, General Motors, Hertz und Marvel. Es handelt sich dabei um kein klassisches Insolvenzverfahren wie nach deutschem Recht.

Dieses offizielle Statement von Celsius Network folgt, nachdem das Unternehmen am 12. Juni 2022 entschieden hatte, Kundenkonten einzufrieren und die Abhebungen, Swaps und Transfers auf der Plattform zu pausieren, um das Geschäft zu stabilisieren und seine Kunden somit zu schützen.



Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen sowie Token von Beteiligungen und Finanzanlagen erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Aktuell hält die tokentus investment AG Finanzanlagen sowie Equity- und Token-Beteiligungen an elf Blockchain-Unternehmen und einem Blockchain-fokussierten Venture Capital Fund.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tokentus.com

