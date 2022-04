DGAP-News: tokentus investment AG investiert weitere USD 1 Mio. in Krypto-Pionier Celsius Network

DGAP-News: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

tokentus investment AG investiert weitere USD 1 Mio. in Krypto-Pionier Celsius Network



05.04.2022 / 07:30

tokentus investment AG investiert weitere USD 1 Mio. in Krypto-Pionier Celsius Network

- Celsius hat mit seiner auf 750 Mio. USD aufgestockten Series B Runde, soweit bekannt, eine der volumenmäßig größten Kapitalaufnahmen in der Krypto-Geschichte erfolgreich abgeschlossen

- tokentus nimmt nach einer Erstinvestition im Jahr 2020 nun mit USD 1 Mio. auch an der Investorenrunde der Series B von Celsius teil

- Celsius ist nach eigener Darstellung eine führende Krypto-Währungs-Plattform und bietet seinen 1,5 Millionen Kunden eine breite Produktpalette an

Frankfurt am Main, 5. April 2022 - Die tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) mit Sitz in Frankfurt am Main investiert weitere USD 1 Mio. in die US-amerikanische Celsius Network ("Celsius"). Celsius wurde 2017 gegründet und ist nach eigener Darstellung ein führender globaler Anbieter von Finanzdienstleistungen für Krypto-Währungen, der Kreditvergabe und Kreditaufnahme im Bereich der digitalen Vermögenswerte ermöglicht.

Diese erneute Beteiligung ist bereits die zweite Investition von tokentus in Celsius. Die Erstinvestition im Dezember 2020 betrug 350.000 USD. Die aktuelle Finanzierungsrunde von Celsius belief sich ursprünglich auf USD 400 Mio. und wurde aufgrund der Überzeichnung auf USD 750 Mio. aufgestockt, was sie, soweit bekannt, zu einer der bisher größten Finanzierungsrunden in der Krypto-Welt machen dürfte. Celsius beabsichtigt, die aufgenommenen Mittel zu verwenden, um seine Expansion in neue Märkte und Produktangebote voranzutreiben, einschließlich des Aufbaus des kürzlich angekündigten Brückenprojekts "CelsiusX" zwischen zentraler Finanzierung (CeFi) und dezentraler Finanzierung (DeFi).

Celsius bietet auf seiner Plattform eine Reihe von Produkten für Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden an. Sowohl Privatkunden als auch institutionelle Kunden können durch den Transfer ihrer Coins zu Celsius wöchentlich ausgezahlte Prämien auf Krypto-Währungen generieren. Darüber hinaus können Privatkunden Fiat- und Stablecoin-Darlehen aufnehmen, die mit Krypto-Währungen unterlegt sind. Celsius bietet mit Swap eine einfache und gebührenfreie Möglichkeit, zwischen Krypto-Währungen zu wechseln. Zudem betreibt Celsius CelPay, ein Online-Peer-to-Peer-Zahlungssystem für Krypto-Währungen, das einen einfachen Krypto-Transfer zwischen Celsius-Nutzern ermöglicht.

"Wir sind sehr zufrieden, dass wir unsere Beteiligung an Celsius weiter ausbauen können. Mit Celsius haben wir ein echtes Unicorn in unserem Portfolio, das in der aktuellen Finanzierungsrunde mit rund USD 3,5 Mrd. bewertet wurde. Seit unserem Einstieg im Jahr 2020 bei einer Bewertung im niedrigen dreistelligen Millionenbereich ist dies bereits ein schönes Multiple innerhalb von nur zwei Jahren. Diese Entwicklung zeigt das Potenzial unseres Investmentansatzes als Blockchain-VC", sagt Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG. "Und die Erfolgsgeschichte von Celsius hat unseres Erachtens nach gerade erst begonnen", ergänzt Benedikt Schulz, der verantwortliche Investment Manager der tokentus.



Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen sowie Token von Beteiligungen und Finanzanlagen erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Aktuell hält die tokentus investment AG Finanzanlagen sowie Equity- und Token-Beteiligungen an zehn Blockchain-Unternehmen und einem Blockchain-fokussierten Venture Capital Fund.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tokentus.com

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der tokentus investment AG (die "Aktien") dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons, angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Kontakt für Rückfragen

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

contact@tokentus.com

www.tokentus.com