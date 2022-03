DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL-Beteiligung Montano legt ersten offenen Immobilien-Spezialfonds im Bereich Public Sector auf

DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Sonstiges

München, 07.03.2022 TTL-Beteiligung Montano legt ersten offenen Immobilien-Spezialfonds im Bereich Public Sector auf Beteiligungsangebot von Montano Real Estate für ausschüttungsorientierte Institutionelle Investoren

Mehranlegerfonds "Montano Public Sector Fonds I" mit ausgewogenem Rendite-Risiko-Profil

Erste Zeichnungen/Mittelzuflüsse ermöglichen Investitionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich

Umsetzung der angekündigten Erweiterung des Leistungsspektrums von Montano Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL AG", "TTL") (ISIN DE0007501009) hat ihr Beteiligungsunternehmen Montano Real Estate GmbH bei der Auflage des ersten offenen Immobilien-Spezialfonds im Bereich Public Sector beraten. Des Weiteren unterstützte TTL den unabhängigen Investment Manager für deutschen Gewerbeimmobilien bei der Einwerbung von Eigenkapital. So kann der Fonds schon zur Auflage signifikante Eigenkapitalanteile vorweisen und damit bereits ein mögliches Gesamtinvestitionsvolumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erreichen. Insgesamt soll der Fonds 500 Millionen Euro investieren. "Im vergangenen Jahr hatte sich die TTL an Montano beteiligt und damit den Weg für den künftigen Wachstumskurs der Gesellschaft freigemacht. Ein strategischer Eckpfeiler war der Ausbau des Angebotes mit Investmentfonds für institutionelle Anleger, der mit dem "Montano Public Sector Fonds I" nun begonnen wurde", so Theo Reichert, CEO der TTL Beteiligungs- und Grundsbesitz-AG. "Wir konnten Montano bei der Auflage beraten und den Zugang zu Investoren in unserem Netzwerk öffnen. Die ersten Zeichnungen zeigen das große Interesse des Marktes. In dem Sinne werden wir Montano beim Ausbau dieses Geschäftsfelds weiter unterstützen". Der Fonds konzentriert sich auf Core-Objekte im Bereich der Büro- und Spezialimmobilien mit staatlichen oder staatsnahen Nutzern. Die Attraktivität dieser Assetklasse liegt unter anderem darin begründet, dass es sich bei staatsnahen Nutzern stets um Mieter mit sehr guter Bonität und in der Regel langfristigen Mietvertragslaufzeiten handelt. Die Indexierung der Mietverträge mit der öffentlichen Hand bietet zudem einen guten Inflationsschutz. "Dies passt perfekt zu ausschüttungsorientierten Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen und der Eigenanlage von Banken und Sparkassen." so Thomas H. Pohlmann, Geschäftsführer bei Montano Real Estate. Montano verfügt im Bereich der Vermietung an staatliche Nutzer bereits über langjährige Erfahrung und ein sehr gutes Netzwerk. Bei der Auswahl der Investitionsobjekte verfolgt Montano explizit auch nachhaltige Investitionskriterien. Die Erfüllung entsprechender Parameter wird von Montano bereits im Ankaufsprozess bewertet und bei den Investitionsentscheidungen des Fonds berücksichtigt. Das trägt der zunehmenden Relevanz des Nachhaltigkeitsthemas für Investoren und für die öffentliche Hand Rechnung. Zudem qualifiziert sich der Fonds nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung.

Über TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009/Börsenkürzel TTO) ist eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt spezialisierte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel ist es, als Beteiligungsholding profitable Investments ein-zugehen, diese zu begleiten und weiterzuentwickeln, um an ihrer Wertsteigerung zu partizipieren und die Ertragskraft der TTL AG im Interesse der Aktionäre nachhaltig zu steigern. TTL investiert sowohl in privat gehaltene als auch in börsennotierte dividendenstarke Immobiliengesellschaften. Zudem beteiligt sich TTL auch über Plattformen an Immobilienprojekten und Immobilien, wobei für diese Investments von der TTL-Gruppe neben Eigenkapital auch Mezzanine-Finanzierungen zur Verfügung gestellt werden. Das in München ansässige Unternehmen ist über die TTL Real Estate GmbH an gelisteten dividendenstarken Immobiliengesellschaften, vor allem der DIC Asset AG, investiert. Gleichzeitig engagiert sich die Gesellschaft an Immobilienprojektentwicklungen, Value-Add-Bestandsimmobilien und -portfolios und plant perspektivisch auch in weitere Immobilienportfolios zu investieren. Seit Ende 2020 hält die TTL AG eine Beteiligung an der ebenfalls in München ansässigen Montano Real Estate GmbH, dem führenden unabhängigen Investment-Spezialist auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt. Über Montano Real Estate GmbH Die Montano Real Estate GmbH ist einer der führenden unabhängigen Investment-Spezialisten auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt mit Büros in München, Frankfurt und Berlin. Institutionelle Investoren finden bei Montano zu ihrem Risikoprofil passende, sichere und besonders renditestarke Investmentprodukte. Die umfassende Erfahrung im Asset Management für institutionelle und internationale Investoren sicherte dem 2013 von Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl gegründeten Unternehmen stetiges Wachstum und lukrative Wertsteigerungen deutlich oberhalb des Marktniveaus. www.montano.eu

