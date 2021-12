DGAP-News: United Internet mit Ausblick 2022 und Vertragsabschlüssen zum Rollout des Mobilfunknetzes

DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Prognose/Vereinbarung

United Internet mit Ausblick 2022 und Vertragsabschlüssen zum Rollout des Mobilfunknetzes



09.12.2021 / 23:13

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



United Internet mit Ausblick 2022 und Vertragsabschlüssen zum Rollout des Mobilfunknetzes - Prognose 2022: Umsatz ca. 5,8 Mrd. EUR; EBITDA: ca. 1,25 Mrd. EUR - Zusätzliche Marketingaktivitäten bei IONOS zur Erhöhung der Markenbekanntheit - Investitionen für 5G-Netzaufbau und Erweiterung des Glasfasernetzes - Intercompany-Vertrag zwischen 1&1 Mobilfunk und 1&1 Versatel - Kooperation mit Vantage Towers Montabaur, 9. Dezember 2021. Die United Internet AG prognostiziert für das Geschäftsjahr 2022 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. 5,8 Mrd. EUR (Prognose 2021: ca. 5,6 Mrd. EUR). Das EBITDA soll trotz zusätzlicher Investitionen auf dem Niveau von 2021 bleiben und sich auch 2022 wieder auf ca. 1,25 Mrd. EUR belaufen. Im EBITDA enthalten sind initiale Kosten für den 5G-Netzausbau von ca. 70 Mio. EUR (im Vergleich zu ca. 40 Mio. EUR in 2021) sowie von ca. 30 Mio. EUR für zusätzliche Marketingaktivitäten beim Cloud-Anbieter IONOS zur weiteren Erhöhung der Markenbekanntheit in den wichtigsten europäischen Märkten. Die Gesellschaft plant im kommenden Jahr deutlich höhere Investitionen (CapEx), insbesondere für den 5G-Netzausbau sowie die Erweiterung ihres Glasfasernetzes zum Anschluss der 5G-Antennen und zur Versorgung zusätzlicher Ausbaugebiete. Die exakte CapEx-Höhe wird unter anderem von der Verfügbarkeit von Hardware und Tiefbauleistungen abhängen und voraussichtlich zwischen 800 Mio. EUR und 1 Mrd. EUR betragen (Erwartung 2021: ca. 350 Mio. EUR).



Die 1&1 Mobilfunk GmbH, eine Tochtergesellschaft der 1&1 AG und mittelbare Tochter der United Internet AG, hat heute mit der 1&1 Versatel Deutschland GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der United Internet AG, einen Intercompany-Vertrag über die Zusammenarbeit beim Aufbau und Betrieb ihres vollständig virtualisierten Mobilfunknetzes auf Basis der neuen OpenRAN-Technologie geschlossen. Der Vertrag sieht unter anderem vor, dass 1&1 Versatel das Zugangsnetz (insbesondere Glasfaserleitungen) sowie Rechenzentren für den Betrieb des 1&1-Mobilfunknetzes mietweise zur Verfügung stellt. Der Vertrag hat eine initiale Laufzeit bis Ende 2050. Des Weiteren hat die 1&1 Mobilfunk GmbH heute mit der Vantage Towers AG, eines der führenden europäischen Unternehmen für Funkturminfrastruktur, einen langfristigen Vertrag zur Anmietung von Antennenstandorten unterzeichnet. Vantage Towers ist einer der größten Eigentümer von Funkmasten in Deutschland. Als solcher wird das Unternehmen im Rahmen der Partnerschaft maßgeblich für die Bereitstellung der passiven Netzinfrastruktur im 1&1-Mobilfunknetz zuständig sein. So hat 1&1 beim Netzaufbau Zugriff auf mehrere tausend bereits bestehende Funkmasten von Vantage Towers sowie auf weitere neu zu erschließende Antennenstandorte. Konkret wurde die Mitnutzung von 3.800 Dach- und Maststandorten bis Ende 2025 vereinbart. Dazu kommt eine potenzielle Erweiterung auf bis zu 5.000 Standorte. Die Laufzeit der einzelnen Standortmieten beträgt mindestens 20 Jahre und kann durch 1&1 mehrfach verlängert werden. Zudem zeichnet Vantage Towers verantwortlich für die Installation der 1&1 5G-Hochleistungsantennen an seinen Funkmasten und leistet Dienste in den Bereichen Genehmigungsverfahren, Bauvorbereitung und Bau neuer Antennenstandorte. "Mit den heutigen Vertragsabschlüssen verfügt 1&1 über zentrale Bausteine, um den Roll-out unseres 5G-Mobilfunknetzes voranzutreiben," so Ralph Dommermuth, CEO der United Internet AG. "Der Dreiklang aus schnellem Mobilfunk, Glasfaseranschlüssen und Cloud-Applikationen ist der Schlüssel für die digitale Zukunft. Die United Internet Gruppe ist sehr gut aufgestellt und wird in den nächsten Jahren verstärkt in diese Geschäftsfelder investieren."

Über United Internet

Die United Internet AG ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 10.000 Mitarbeitenden, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. Ansprechpartner

United Internet AG

Lisa Pleiß

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2020 der United Internet AG auf Seite 57 zur Verfügung.

09.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de