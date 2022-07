DGAP-News: USU vertieft Zusammenarbeit mit Automobil-Konzern im Bereich Software-Lizenzmanagement

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU vertieft Zusammenarbeit mit Automobil-Konzern im Bereich Software-Lizenzmanagement



28.07.2022 / 10:17

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Möglingen 28. Juli 2022 Die Bayerischen Motoren Werke AG erweitert die Zusammenarbeit mit USU, um das konzernweite Software Asset Management (SAM) zu optimieren. Gegenstand des aktuellen Auftrags ist die Migration der bestehenden Lösung für USU Software Asset Management als SAM Solution as a Service. Künftig betreibt USU die Applikation als Full-Service-Provider für die BMW Group im eigenen Aachener Rechenzentrum und liefert umfangreiche technische Managed Services. Die Strategie eines proaktiven Software Asset Managements entlastet die BMW Group von vielfältigen manuellen Aufwänden. Der Automobil-Konzern kann sich damit auf die relevanten kaufmännischen Daten für die richtigen Entscheidungen zur Compliance und der bestmöglichen Softwarelizenz-Nutzung konzentrieren. Bereits in 2021 hatte sich die BMW Group für eine USU SaaS- und Managed Service-Lösung im Bereich der SAP-Lizenzoptimierung entschieden. Mit deutlich über 100.000 SAP-Anwendern ist der Automobilhersteller einer der weltweit größten SAP-Kunden. Aufgrund der guten Erfahrungen mit der USU-Lösung weitet die BmW Group diese Full-Service-Variante auch auf die Software-Verwaltung und -Steuerung aller genutzten Hersteller aus. Beide SaaS-Applikationen laufen dabei auf einem zentralen Server. Für die Software-Inventarisierung von Cloud- und OnPremise-Applikationen kommt außerdem das Modul USU Discovery zum Einsatz. Ich freue mich sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit der BMW Group weiter ausbauen und unserem langjährigen Kunden aktiv dabei unterstützen können, Risiken zu minimieren und die Softwarekosten signifikant zu reduzieren. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist der wirtschaftliche Einsatz von Software besonders wichtig, so Achim Rudolph, Geschäftsführer der USU Technologies GmbH. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar. USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

28.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de