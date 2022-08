DGAP-News: Vectron Systems AG: Jens Reckendorf scheidet aus dem Vorstand der Vectron Systems AG aus

DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Personalie

Vectron Systems AG: Jens Reckendorf scheidet aus dem Vorstand der Vectron Systems AG aus



18.08.2022 / 16:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Herr Reckendorf wird der Gesellschaft weiterhin beratend zur Seite stehen und bei der Einarbeitung seines Nachfolgers aktiv unterstützen. Der Entschluss, mich aus der vordersten Reihe bei Vectron zurückzuziehen ist mir nicht leichtgefallen. Aus gesundheitlichen Gründen blieb mir aber leider keine andere Wahl. Ich möchte mich bei allen Kollegen bedanken, die mich seit der Gründung bei Vectron begleitet haben und Vectron zu einem der führenden Kassenanbieter in Europa gemacht haben. Weil unser Entwickler-Team gut aufgestellt ist und ich dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehe, ist die Kontinuität in der Produktentwicklung gewährleistet. Hinzu kommt, dass die Transformation hin zum digitalen Dienstleister schon weit fortgeschritten ist, so Reckendorf.



Neben seinem Vorstandsposten wird sich Herr Reckendorf auch von seinem Aktienpaket an der Vectron Systems AG trennen. Die gesamten 1,53 Mio.



Als Gründer und Großaktionär hat Jens Reckendorf über Jahrzehnte die technischen Errungenschaften der Gesellschaft geprägt. Wir bedauern seine Entscheidung, danken ihm aber gleichzeitig für seine geleistete Tätigkeit und vor allem dafür, dass er der Gesellschaft auch zukünftig beratend zur Verfügung steht. Wir wünschen Herrn Reckendorf für die Zukunft alles Gute, erklärt Prof. Dr. Claudius Schikora, Aufsichtsratsvorsitzender der Vectron Systems AG.



Kontakt externer IR-Dienstleister:



Meister Consulting GmbH

Im Schling 3

59955 Winterberg

Tel.: +49 (2983) 90 81 21

Fax.: +49 (2983) 90 81 23

E-Mail: meister@meisterconsult.com Münster, 18. August 2022: Jens Reckendorf, Mitgründer und CTO der Vectron Systems AG, hat sich mit dem Aufsichtsrat des Unternehmens darauf verständigt, dass er aus gesundheitlichen Gründen als Vorstand der Gesellschaft zurücktreten und somit auf eigenem Wunsch sein Amt als Mitglied des Vorstands zum 30. September 2022 niederlegen wird.Herr Reckendorf wird der Gesellschaft weiterhin beratend zur Seite stehen und bei der Einarbeitung seines Nachfolgers aktiv unterstützen. Der Entschluss, mich aus der vordersten Reihe bei Vectron zurückzuziehen ist mir nicht leichtgefallen. Aus gesundheitlichen Gründen blieb mir aber leider keine andere Wahl. Ich möchte mich bei allen Kollegen bedanken, die mich seit der Gründung bei Vectron begleitet haben und Vectron zu einem der führenden Kassenanbieter in Europa gemacht haben. Weil unser Entwickler-Team gut aufgestellt ist und ich dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehe, ist die Kontinuität in der Produktentwicklung gewährleistet. Hinzu kommt, dass die Transformation hin zum digitalen Dienstleister schon weit fortgeschritten ist, so Reckendorf.Neben seinem Vorstandsposten wird sich Herr Reckendorf auch von seinem Aktienpaket an der Vectron Systems AG trennen. Die gesamten 1,53 Mio. Aktien werden von seinem Vorstandskollegen und Mitgründer Thomas Stümmler über seine Vermögensverwaltungsgesellschaft übernommen. Herr Stümmler hält nach dem Kauf 41,4 Prozent an der Vectron Systems AG.Als Gründer und Großaktionär hat Jens Reckendorf über Jahrzehnte die technischen Errungenschaften der Gesellschaft geprägt. Wir bedauern seine Entscheidung, danken ihm aber gleichzeitig für seine geleistete Tätigkeit und vor allem dafür, dass er der Gesellschaft auch zukünftig beratend zur Verfügung steht. Wir wünschen Herrn Reckendorf für die Zukunft alles Gute, erklärt Prof. Dr. Claudius Schikora, Aufsichtsratsvorsitzender der Vectron Systems AG.Kontakt externer IR-Dienstleister:Meister Consulting GmbHIm Schling 359955 WinterbergTel.: +49 (2983) 90 81 21Fax.: +49 (2983) 90 81 23E-Mail: meister@meisterconsult.com

18.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de