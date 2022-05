DGAP-News: wallstreet:online-Gruppe treibt Professionalisierung durch Einstellung von mehreren Top-Talenten weiter voran

DGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

wallstreet:online-Gruppe treibt Professionalisierung durch Einstellung von mehreren Top-Talenten weiter voran

- Entwicklung der internen Strukturen wird mit erfahrenen Expertinnen gestärkt - Zusammenarbeit und Austausch zwischen WSO und WOC werden verbessert Berlin, 24. Mai 2022 Die wallstreet:online-Gruppe verstärkt die zweite Führungsebene: In den vergangenen Monaten haben die Berliner mehrere Stellen im gehobenen Management geschaffen, unter anderem in den Bereichen Human Resources, Customer Service & Operations sowie Finance & Controlling. Weitere Branchenexpertinnen konnten für die Themengebiete Legal und Investor Relations gewonnen werden. Aufgrund des großen Erfolgs des Smartbrokers und der ehrgeizigen Pläne für das zweite Halbjahr 2022 (Stichwort Smartbroker 2.0), hat das Unternehmen bereits seit einiger Zeit einen erhöhten Personalbedarf. Im vergangenen Jahr wurden gruppenweit viele neue Stellen besetzt, der Schwerpunkt lag auf den Kundenbetreuern. Vor dem Hintergrund des stark gewachsenen Teams und der vielen komplexen Projekte im Zusammenhang mit Smartbroker 2.0 setzt der Vorstand auf Spezialistinnen - in vielen Fällen mit langjähriger Erfahrung in der Banken- und Fintechszene. Mit den heute vermeldeten Positionen sollen die internen Strukturen gestärkt und die organisatorische Grundlage für das zu erwartende Wachstum in den kommenden Monaten und Jahren gelegt werden. - Elise Rottstegge startete im Mai 2022 als Managing Director Human Resources. Vor ihrem Wechsel zur WOC war sie Head of Human Resources bei der ING-Tochter Lendico. Die studierte Betriebswirtin ließ sich zum systemischen Coach und Prozessbegleiter weiterbilden, danach arbeitete sie als Personalerin für verschiedene Unternehmen, beim B2C-Anbieter Deutsche Online Medien leitete sie anschließend knapp fünf Jahre den HR-Bereich. - Jana Pudack-Nothnick arbeitet seit April 2022 als Managing Director Customer Service und Operations bei der WOC. Die Volljuristin kennt die Finanzbranche bereits seit 17 Jahren. Sie war zunächst als Recruiterin für die DAB Bank AG tätig, anschließend über acht Jahre als Gruppenleiter Customer Account Service. Zuletzt arbeitete sie in verschiedenen Positionen für die BNP Paribas, unter anderem verantwortete sie den Bereich B2B Payments & Organisation Development. - Kathrin Kulke ist seit November 2021 als Managing Director Finance & Controlling für die WOC tätig. Die Diplom-Betriebswirtin bringt mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Rechnungswesen mit, davon vier Jahre bei der Landesbank Berlin. Ihre letzte Station war die Lebensmittel-Lieferplattform Delivery Hero, davor war sie unter anderem als Vice President Finance bei Fyber beschäftigt und arbeitete als Director Finance bei der damaligen Google-Tochter Daily Deal. - Katrin Wutz arbeitet seit Oktober 2021 als Director Legal für die WOC. Nach ihrem 2. Staatsexamen startete die Volljuristin zunächst in einer Steuerkanzlei, anschließend wechselte sie für zehn Jahre als Syndikusrechtsanwältin zur Consorsbank (BNP Paribas). Vor ihrer Anstellung bei der WOC war Wutz vier Jahre in unterschiedlichen Positionen für die comdirect bzw. Commerzbank tätig. Zuletzt war sie dort im Wesentlichen rechtliche Ansprechpartnerin für den Bereich Brokerage. - Antonia Armes arbeitet seit Mai 2022 als Head of Financial Planning & Analysis für die WOC. Vor ihrem Wechsel in die Ritterstraße war sie gut sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen im Controlling der Landesbank Berlin tätig, ca. zweieinhalb Jahre davon als Teamleiterin. Der Fokus ihrer Tätigkeit lag auf den Co-Branding-Kreditkarten für namenhafte Partner wie den ADAC und Amazon. Zuvor studierte sie Finanzmanagement in Eberswalde. - Sabrina Kassmannhuber betreut für die wallstreet:online AG seit Dezember 2021 den Bereich Investor-Relations. Zuvor leitete sie für mehrere Jahre die Investor Relations-Arbeit beim Advertising Technology-Unternehmen Fyber. Sie schloss ein Betriebswirtschafts-Studium mit Schwerpunkt auf Investment und Financing ab und spezialisierte sich nach der Zusatzausbildung zum Certified International Investment Analyst ab 2015 auf den Bereich Kapitalmarktkommunikation. Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG und der wallstreet:online capital AG zu den Neueinstellungen: Es freut mich zu sehen, dass wir eine ganze Reihe von starken Frauen für unsere Marken gewinnen konnten. Vor allem mit Blick auf unsere geplante Neuausrichtung brauchen wir das Know-how und die Erfahrung aus der Banken- und Fintech-Szene. Mit den neu geschaffenen Stellen werden wir uns weiter professionalisieren und schaffen dadurch eine wichtige Voraussetzung für das weitere Wachstum und die Umsetzung unserer Ziele. Gleichzeitig können wir in vielen Fällen deutlich schneller agieren. 