DGAP-News: WashTec AG: 19 % Umsatzwachstum mit 31 % EBIT-Steigerung

DGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

WashTec AG: 19 % Umsatzwachstum mit 31 % EBIT-Steigerung



28.04.2022 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Umsatz Gruppe Mio. 101,0 (Vorjahr: Mio. 84,8)

EBIT Gruppe Mio. 4,6 (Vorjahr: Mio. 3,5) ; EBIT-Rendite 4,6 % (Vorjahr: 4,1 %)

Free Cashflow (einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten) insbesondere durch den Anstieg der Vorräte und höherer Steuerzahlungen bei Mio. -5,8 (Vorjahr: Mio. 3,9)

Auftragsbestand deutlich über Vorjahr

Guidance für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt: Umsatzsteigerung von 5 % - 9 % bei einer zweistelligen EBIT-Rendite

Augsburg, 28. April 2022 - Die WashTec Gruppe erwirtschaftete im ersten Quartal einen starken Umsatz von Mio. 101,0 und liegt damit um 19,1 % über dem Vorjahr (Vorjahr: Mio. 84,8). Damit gehört dieses Quartal zu den umsatzstärksten 1. Quartalen der Unternehmensgeschichte. Währungsbereinigt betrug die Umsatzsteigerung in den ersten drei Monaten 17,1 %. Die Umsätze im ersten Quartal konnten durch einen höheren Absatz von Maschinen sowohl bei den Großkunden als auch im Direktgeschäft deutlich gesteigert werden. Zudem verzeichneten die Bereiche Chemie und Service zweistellige Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahreszeitraum und trugen so ebenfalls zu der positiven Umsatzentwicklung der Gruppe bei.



Das EBIT der Gruppe stieg überproportional um 31,4 % und lag mit Mio. 4,6 deutlich über dem Vorjahr (Vorjahr: Mio. 3,5). Die EBIT-Rendite belief sich dabei auf 4,6 % und lag damit über der Rendite des Vorjahreszeitraums von 4,1 %.



Trotz der schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickelte sich der Auftragseingang in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres weiterhin stabil. Dieser lag Ende März auf dem soliden Niveau des Vorjahres. Der Auftragsbestand lag zum Ende des ersten Quartals deutlich über dem Vorjahr.



Der Free Cashflow einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten (Netto-Cashflow

- Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit - Tilgung der Leasingverbindlichkeiten) sank im Vergleich zum Vorjahr trotz eines um Mio. 1,2 höheren Ergebnisses vor Steuern (EBT) auf Mio. -5,8 (Vorjahr: Mio. 3,9). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Vorräte sowie höherer Steuerzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zurückzuführen.



"Mit einem der umsatzstärksten 1. Quartale in der Unternehmensgeschichte, der Steigerung des EBIT und einem stabilen Auftragseingang verläuft die Geschäftsentwicklung positiv im Rahmen der Erwartungen", erklärte Dr. Ralf Koeppe, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.



Die ausführliche Q1-Mitteilung und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de.



Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.



Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. , IFRS Q1 2022 Q1 2021 Veränderung in % Umsatz 101,0 84,8 19,1 EBIT 4,6 3,5 31,4 EBIT-Rendite in % 4,6 4,1 - EBT 4,5 3,3 36,4 Konzernergebnis 2,3 2,0 15,0 Ergebnis je Aktie1) (in ) 0,17 0,15 15,0 Free Cashflow2) -5,8 3,9 -248,7 Mio. , IFRS 31.03.22 31.12.21 Veränderung abs. Bilanzsumme 281,4 267,0 14,4 Eigenkapital 101,4 98,4 3,0 Eigenkapitalquote 36,0% 36,9% -0,9 Net Operating Working Capital3) 90,3 86,9 3,4 Beschäftigte zum Stichtag 1.788 1.782 6

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert

2) einschließlich der Tilgung der Leasingverbindlichkeiten

3) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0

28.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



