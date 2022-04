DGAP-News: windeln.de SE: Bastian Salewsky wird neuer CEO von windeln.de SE

DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Personalie

windeln.de SE: Bastian Salewsky wird neuer CEO von windeln.de SE



01.04.2022 / 14:30

Bastian Salewsky wird neuer CEO von windeln.de SE Der erfahrene E-Commerce Manager und Marketingexperte Bastian Salewsky übernimmt zum 1. April 2022 das Amt des Vorstandsvorsitzenden der windeln.de SE

Bastian Salewsky hat langjährige Erfahrung im Onlinegeschäft für Babyartikel, unter anderem als früherer Geschäftsführer bei babymarkt.de München, 1. April 2022:

Der Aufsichtsrat der windeln.de SE ("windeln.de", "Konzern" oder "Unternehmen"; ISIN DE000WNDL300 und DE000WNDL318), einem der führenden Online-Händler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa und für Kunden in China, hat Herrn Bastian Salewsky zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Er nimmt seine Arbeit im Unternehmen zum heutigen Tag auf. Bastian Salewsky blickt auf eine langjährige Erfahrung im Bereich E-Commerce zurück. Im Anschluss an eine mehrjährige Beschäftigung beim Beratungsunternehmen Kienbaum war er seit 2015 beim ebenfalls auf Babyartikel spezialisierten Onlinehändler babymarkt.de tätig, wo er zunächst eine zweistellige Zahl von Onlineshops leitete und für Expansionsaktivitäten in weitere europäische Länder zuständig war. Nach seiner Ernennung zum Geschäftsführer von babymarkt.de im Jahr 2018 verantwortete Bastian Salewsky dort das gesamte E-Commerce-Geschäft. Seit 2020 führt Bastian Salewsky mit "#Die.Digitalfabrik" seine eigene, auf E-Commerce, Onlinemarketing und digitale Prozesse spezialisierte Firma. Clemens Jakopitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats von windeln.de, kommentiert: "Wir sind hochzufrieden, mit Bastian Salewsky einen sehr versierten E-Commerce Manager und Marketingexperten gewonnen zu haben. Unser neuer CEO kennt den Kernmarkt für Baby- und Kleinkinderprodukte sowie unser Wettbewerbsumfeld bestens und hat dort bereits beeindruckende operative Exzellenz unter Beweis gestellt. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, mit ihm die geeignete Persönlichkeit an Bord zu haben, um den laufenden Restrukturierungsprozess erfolgreich abzuschließen und windeln.de strategisch und operativ erfolgreich für die Zukunft aufzustellen." Bastian Salewsky, neuer CEO von windeln.de, kommentiert: "Ich freue mich sehr auf die spannende neue Aufgabe und die bevorstehende Zusammenarbeit mit dem gesamten Team bei windeln.de. Ich bin überzeugt davon, dass wir den aussichtsreichen Weg der letzten Monate fortsetzen und gemeinsam die gesetzten Ziele erreichen werden."

Über windeln.de windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in der deutschsprachigen Region. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde 2010 gegründet und ist seit dem 6. Mai 2015 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

