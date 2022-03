DGAP-News: windeln.de SE: windeln.de gibt Ausscheiden von Matthias Peuckert aus dem Vorstand bekannt

DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Personalie

windeln.de SE: windeln.de gibt Ausscheiden von Matthias Peuckert aus dem Vorstand bekannt



18.03.2022 / 14:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



windeln.de gibt Ausscheiden von Matthias Peuckert aus dem Vorstand bekannt



München, 18. März 2022: Der Vorstandsvorsitzende und CEO Matthias Peuckert hat heute dem Aufsichtsrat der windeln.de SE (windeln.de" oder die Gesellschaft") mitgeteilt, dass er sein Amt mit Wirkung zum 31. März 2022 aus persönlichen Gründen niederlegt. Der Aufsichtsrat arbeitet derzeit an einer Nachfolgelösung und wird diese in den nächsten Wochen bekanntgeben. Bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers für Matthias Peuckert wird das verbleibende Vorstandsmitglied Xiaowei Wei die Gesellschaft leiten.



Clemens Jakopitsch, Aufsichtsratsvorsitzender von windeln.de, erklärt im Namen des Aufsichtsrats: Als Vorstandsvorsitzender von windeln.de hat Herr Peuckert über mehr als drei Jahre das operative Geschäft verantwortet und in seiner Rolle als CEO durch seine profunde Branchenexpertise die strategische Ausrichtung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Wir danken Herrn Peuckert für die wertvolle Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute."



Matthias Peuckert kommentiert: Ich blicke auf ereignisreiche Jahre bei windeln.de zurück, in denen wir wichtige Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Unternehmens anstoßen konnten. Der kontinuierliche Austausch mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Investoren war immer inspirierend, und hierfür bedanke ich mich herzlich."

Corporate Communications



Isabelle Trautmann

Telefon: +49 611 2058 55 - 43

E-Mail: investor.relations@windeln.de



Über windeln.de



windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde 2010 gegründet und ist seit dem 6. Mai 2015 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://corporate.windeln.de/.



Unsere Shops: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.windeln.com.cn, https://windelnde.tmall.hk/, https://windeln.jd.hk/, https://m.meitun.com/mcms/LOyooKAvBO?spid=9016###

