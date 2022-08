DGAP-News: ZEAL Network SE im ersten Halbjahr 2022 weiter auf Wachstumskurs

DGAP-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

11.08.2022

ZEAL im ersten Halbjahr 2022 weiter auf Wachstumskurs ZEAL erreicht Meilenstein mit der Folgeerlaubnis zur Lotterievermittlung in Deutschland bis 2029

Deutliches Wachstum des Geschäftsvolumens

Profitabilität steigt weiter deutlich an

Fokus auf weiterer Modernisierung des Spielerschutz Hamburg, 11. August 2022. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, konnte im ersten Halbjahr 2022 ein konstantes Wachstum und deutlich verbesserte Profitabilität verzeichnen. Während viele E-Commerce-Branchen aufgrund einer rückläufigen Kaufkraft und der Inflationseffekte mit Gegenwind zu kämpfen hatten, war der Lotteriemarkt nur geringfügig betroffen und hat stattdessen von einem positiven Jackpot-Umfeld profitiert.



Anstieg von Transaktionsvolumen, Umsatz und Bruttomarge Das Transaktionsvolumen der ZEAL-Gruppe stieg im ersten Halbjahr 2022 um acht Prozent auf 358,3 Mio. Euro (2021: 332,9 Mio. Euro). Gleichzeitig wuchsen die Umsatzerlöse um elf Prozent auf 49,4 Mio. Euro (2021: 44,5 Mio. Euro). Mit 12,8 Prozent ist die Bruttomarge im Segment Deutschland aufgrund eines margenstarken Produktmixes ebenfalls um vier Prozent angestiegen (2021: 12,3 Prozent). Das Marktumfeld für Lotterien in Deutschland war im ersten Halbjahr 2022 positiv, was auf das im Vergleich zum Vorjahr teilweise stabilere Jackpotumfeld zurückzuzuführen ist. So wurde bei der Lotterie LOTTO 6aus49 die Marke von 45 Mio. Euro in zwei aufeinanderfolgenden Ziehungen erreicht, was jeweils eine Zwangsausschüttung auslöste. Bei der europäischen Lotterie Eurojackpot wurde im ersten Halbjahr 2022 ein bis dahin unerreichter Rekord-Jackpot von 110 Mio. Euro erzielt und von einer LOTTO24-Spielgemeinschaft aus Nordrhein-Westphalen geknackt. Im ersten Halbjahr 2022 hat ZEAL 292 Tsd. registrierte Neukunden (2021: 291 Tsd.) gewonnen. Dabei basieren die gestiegenen Akquisitionskosten je registriertem Neukunden (Cost per Lead, CPL) von 37,61 Euro (2021: 32,85 Euro) in erster Linie auf einem Sonderangebot für die Soziallotterie freiheit+ im Januar 2022. Ohne diesen Effekt hätten sich die CPL mit 34,34 deutlich weniger erhöht. Mit 13,9 Mio. Euro lagen die Marketingkosten im ersten Halbjahr 2022 aufgrund der stärkeren Jackpotlage leicht über den Vorjahreswerten (2021: 13,8 Mio. Euro).



Profitabilität deutlich verbessert Der Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 10,3 Mio. Euro und 24,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr jeweils leicht angestiegen (2021: 10,2 Mio. Euro und 23,7 Mio. Euro). Das EBITDA stieg somit um 54 Prozent auf 16,5 Mio. Euro (2021: 10,7 Mio. Euro). Auch das EBIT und Periodenergebnis lagen mit 12,1 Mio. Euro und 9,4 Mio. Euro deutlich über den Vorjahreswerten (2021: 6,3 Mio. Euro und 5,7 Mio. Euro). Unser kontinuierlicher Wachstumskurs macht uns stolz und zeigt uns, dass wir auch im ersten Halbjahr 2022 die richtigen Maßnahmen ergriffen haben, um uns sowohl kunden- als auch ergebnisorientiert noch weiter zu verbessern, sagt Jonas Mattsson, Finanzvorstand der ZEAL Network SE. Wir werden unserer Marktführerschaft auch zukünftig durch gezielte Investitionen und ein attraktives Produktportfolio gerecht werden. Darüber hinaus sind wir stolz darauf, mit dem Erhalt der Folgeerlaubnis für die Lotterievermittlung in Deutschland durch die LOTTO24 AG einen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben, der für uns die erste Erlaubnis dieser Art nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag darstellt



Prognose bestätigt Für das Geschäftsjahr 2022 plant ZEAL weiterhin, die Marktführerschaft als Online-Anbieter staatlicher und anderer erlaubter Lotterieprodukte auszubauen. In Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen insbesondere der Jackpot-Entwicklung rechnet die Gesellschaft dabei unverändert für das Segment Deutschland mit einem Transaktionsvolumen von mindestens 750 Mio. Euro. Dieser Prognose liegt eine durchschnittliche Jackpot-Entwicklung zugrunde, sodass sich eine höhere Wachstumsrate als im Vorjahr ergibt. Zudem geht ZEAL weiterhin davon aus, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 bei mindestens 105 Mio. Euro liegen wird. Für das bereinigte EBITDA rechnet ZEAL mit mindestens 30 Mio. Euro.



Über ZEAL Network SE: Die ZEAL Network SE ist der führende deutsche Anbieter von Lotterien im Internet. Über die Portale LOTTO24und Tipp24 der Tochtergesellschaft LOTTO24 vermittelt das Unternehmen Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie an Veranstalter von Soziallotterien. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot,GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, Scratch-Spiele sowie die Deutsche Traumhauslotterie undfreiheit+. 1999 in Deutschland gegründet, startete ZEAL unter dem Namen Tipp24 als deutscher Lotterievermittler. 2005 ging das Unternehmen als eines der zu dieser Zeit in Deutschland erfolgreichsten IPOs an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).2019 übernahm ZEAL die LOTTO24 AG.

