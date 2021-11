DGAP-PVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Elmos Semiconductor SE

Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.11.2021 / 09:41

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Herr Prof. Dr. Günter Zimmer, Deutschland, nimmt Bezug auf seine Stimmrechtsmitteilung vom 26.10.2021 und teilt kraft Vollmacht für die ZOE Verwaltungs GmbH, die ZOE GmbH & Co. KG und die ZOE-VVG GmbH Folgendes mit: Das Überschreiten der Stimmrechtsschwelle ist zurückzuführen auf eine Übertragung von Stückaktien auf die ZOE-VVG GmbH von einer anderen Gesellschaft, an der ich alle Anteile halte. 1. Mit dem Stimmrechtserwerb verfolgte Ziele (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG) 1.1 Die Investition in die Elmos Semiconductor SE dient unverändert der Partizipation an der langfristigen Wertentwicklung des Unternehmens und der Gewinnausschüttung sowie der Umsetzung strategischer Ziele, insbesondere der Gewährleistung der langfristigen Stabilität der Gesellschaft und der Sicherung der Arbeitsplätze, und nicht der Erzielung von Handelsgewinnen. 1.2 Die Mitteilenden beabsichtigen unverändert vorbehaltlich der Marktgegebenheiten, ihren Stimmrechtsanteil innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht wesentlich zu verändern. 1.3 Die Mitteilenden streben unverändert nicht an, über das Ausüben ihrer Stimmrechte in der Hauptversammlung und den Einfluss von Herrn Prof. Dr. Zimmer als Mitglied des Aufsichtsrats der Elmos Semiconductor SE hinaus auf die Besetzung des Leitungsorgans und des Aufsichtsorgans der Elmos Semiconductor SE Einfluss zu nehmen. 1.4 Die Mitteilenden streben unverändert keine Änderung der Kapitalstruktur der Elmos Semiconductor SE an, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik. 2. Herkunft der verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Es wurden weder Eigen- noch Fremdmittel aufgewendet.

12.11.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de