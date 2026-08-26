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26.08.2026 06:31:28
DGB Asia Bhd Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DGB Asia Bhd Registered präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,07 Prozent auf 13,5 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,5 Millionen MYR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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