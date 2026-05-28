DGB Asia Bhd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DGB Asia Bhd Registered lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DGB Asia Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,7 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 14,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at