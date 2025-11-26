DGB Asia Bhd Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DGB Asia Bhd Registered hat am 24.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,68 Prozent auf 12,3 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

