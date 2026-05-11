11.05.2026 05:48:38

DGB-Chefin Fahimi stellt sich zur Wiederwahl

BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Yasmin Fahimi stellt sich auf dem Bundeskongress am Montag zur Wiederwahl. Die 58-Jährige hat den Vorsitz seit Mai 2022 inne. Die frühere Generalsekretärin der SPD war zuvor Mitglied des Bundestages. Auch die Stellvertreter Elke Hannack und Stefan Körzell sowie DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel kandidieren am Montag erneut.

Zur Eröffnung des viertägigen Kongresses hatte Fahimi angesichts anstehender Reformen vor Angriffen auf Arbeitsrechte und Sozialstaat gewarnt sowie Widerstand der Gewerkschaften dagegen deutlich gemacht. An diesem Montag will sie vor den 400 Delegierten eine Grundsatzrede halten. Am Abend wird SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil zu den Delegierten sprechen. Am Dienstag folgen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sowie die Co-Vorsitzende der Sozialdemokraten, Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas.

Unter dem Motto "Stärker mit uns" beraten die Gewerkschaften des DGB bis Mittwoch. Die acht Einzelgewerkschaften vertreten die Interessen von rund 5,4 Millionen Mitgliedern. Der Bundeskongress kommt alle vier Jahre zusammen./shy/DP/men

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