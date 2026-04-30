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30.04.2026 06:31:29
DGB Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DGB Financial stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 961,94 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 879,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DGB Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 181,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3 357,10 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 191,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 952,58 KRW je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 544,05 Milliarden KRW gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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