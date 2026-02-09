DGB Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DGB Financial ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DGB Financial die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 339,14 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -272,000 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5 169,96 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 285,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DGB Financial einen Umsatz von 1 341,23 Milliarden KRW eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2823,03 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 1121,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat DGB Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 57,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8 040,97 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 5 095,64 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at