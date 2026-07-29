DGB Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DGB Financial hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 130,25 KRW gegenüber 900,00 KRW im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 127,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 578,14 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 131,45 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at