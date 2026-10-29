DGB Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DGB Financial ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DGB Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 751,33 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DGB Financial 703,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2 896,76 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 148,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 167,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at