|
27.01.2026 10:35:38
DGB-Rentenkommission mit Kühnert und Lang
BERLIN (dpa-AFX) - Als Gegengewicht zur Rentenkommission der Bundesregierung setzt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf ein eigenes Gremium mit zwei bekannten Politikern. Neben DGB-Chefin Yasmin Fahimi sitzen in der 13-köpfigen Kommission die frühere Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, wie die Gewerkschaft in Berlin mitteilte. Dazu kommen Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaften, Sozialverbänden und aus der Wissenschaft.
Ziel sei ein "Gesamtkonzept, das für alle Erwerbstätigen eine auskömmliche und verlässliche Rente gewährleistet", erklärte der DGB. Anfang des Monats hatte eine Kommission der Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen, um Vorschläge für eine Reform Alterssicherung in Deutschland zu erarbeiten. Als Reaktion kündigte die DGB-Chefin in der vergangenen Woche eine eigene Rentenkommission an.
Die konstituierende Sitzung der Gewerkschafts-Kommission ist für Ende Februar oder Anfang März geplant. Die Ergebnisse sollen im Sommer veröffentlicht werden./ax/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.