DGB um deutsche Wettbewerbsfähigkeit besorgt

BERLIN (Dow Jones)--Sorgen macht sich Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), um den Standort Deutschland. "Die deutsche Wettbewerbsfähigkeit steht definitiv auf dem Spiel", sagte sie im Interview mit dem FOCUS. Man habe derzeit den Eindruck, dass manche eine Deindustrialisierung insgeheim gar nicht so schlimm fänden, weil wir dann schneller unsere Klimaziele erreichen könnten. Das aber sei gefährlich, Deutschland müsse auch weiterhin die Technologieführerschaft beanspruchen und zeigen, dass eine klimaneutrale Produktion möglich sei. Deshalb hat Fahimi auch wenig Verständnis dafür, dass die Regierung trotz Krise weiter an der Schuldenbremse festhalten will. "Dadurch bleiben gerade Investitionen auf der Strecke, die für die Transformation der deutschen Wirtschaft enorm wichtig wären - und die die Bundesregierung Anfang des Jahres noch versprochen hat."

Die Forderung der Gewerkschaften nach höheren Löhnen verteidigt Fahimi: "Wenn Löhne steigen, haben wir mehr Kaufkraft und bremsen die Rezession." Deshalb seien die Sorgen vor einer Lohn-Preis-Spirale unbegründet. Dabei müssten allerdings nicht nur die Löhne steigen, auch müssten Reiche stärker belastet werden: "Wer in der Krise ein hohes Vermögen anhäuft, muss sich mehr an den Kosten für das Allgemeinwohl beteiligen", sagte sie. Außerdem sollt2 die Vermögenssteuer wieder eingeführt werden sowie zusätzlich eine einmalige Vermögensabgabe.

