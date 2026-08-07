DGSE Companies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DGSE Companies hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat DGSE Companies im vergangenen Quartal 56,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DGSE Companies 54,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at