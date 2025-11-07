DGSE Companies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DGSE Companies hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte DGSE Companies 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,4 Millionen USD – ein Plus von 22,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DGSE Companies 46,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at