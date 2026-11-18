DGSE Companies gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DGSE Companies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 43,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 57,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at