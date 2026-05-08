DGSE Companies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DGSE Companies präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat DGSE Companies mit einem Umsatz von insgesamt 98,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 103,85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at