DGSE Companies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DGSE Companies hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 80,5 Millionen USD gegenüber 48,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,560 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 180,38 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 241,02 Millionen USD ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,561 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 241,01 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at