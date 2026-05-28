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28.05.2026 06:31:29
Dhabriya Polywood präsentierte Quartalsergebnisse
Dhabriya Polywood hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,69 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,97 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,88 Prozent auf 697,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 634,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 27,85 INR gegenüber 16,65 INR je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,59 Prozent auf 2,64 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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