Dhabriya Polywood: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dhabriya Polywood gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 7,03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dhabriya Polywood 3,86 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 669,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 580,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at