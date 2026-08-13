Dhabriya Polywood: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dhabriya Polywood präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 8,18 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dhabriya Polywood noch ein Gewinn pro Aktie von 6,04 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 620,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 683,1 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at