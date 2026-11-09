Dhabriya Polywood veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dhabriya Polywood hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,51 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,03 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Dhabriya Polywood mit einem Umsatz von insgesamt 777,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 669,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 16,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at