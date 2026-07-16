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16.07.2026 06:31:29
Dhampur Bio Organics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dhampur Bio Organics hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,59 INR. Im Vorjahresviertel hatte Dhampur Bio Organics -3,310 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dhampur Bio Organics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,33 Milliarden INR im Vergleich zu 5,26 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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