Dhampur Bio Organics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dhampur Bio Organics hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,75 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,40 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 3,81 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dhampur Bio Organics 2,21 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 21,09 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,62 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at