16.11.2026 06:31:29

Dhampur Bio Organics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dhampur Bio Organics lud am 14.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 4,43 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dhampur Bio Organics noch ein Gewinn pro Aktie von -2,410 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,96 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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