Dhampur Bio Organics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dhampur Bio Organics hat am 21.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2,56 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dhampur Bio Organics -1,030 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Dhampur Bio Organics mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at