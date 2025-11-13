Dhampur Sugar Mills: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dhampur Sugar Mills hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dhampur Sugar Mills hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,23 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,060 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 5,04 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,21 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at