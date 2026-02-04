Dhampur Sugar Mills: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dhampur Sugar Mills ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dhampur Sugar Mills die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,11 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dhampur Sugar Mills 2,31 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,12 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,51 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at