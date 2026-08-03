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03.08.2026 06:31:29
Dhampur Sugar Mills hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Dhampur Sugar Mills ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dhampur Sugar Mills die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,98 Prozent auf 5,53 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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