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05.11.2026 06:31:28
Dhampure Speciality Sugars gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dhampure Speciality Sugars hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,61 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,18 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 147,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 194,1 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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