12.02.2026 06:31:29
Dhampure Speciality Sugars vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Dhampure Speciality Sugars hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,34 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,930 INR je Aktie erzielt worden.
Dhampure Speciality Sugars hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 163,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
