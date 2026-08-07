Dhampure Speciality Sugars vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dhampure Speciality Sugars gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,96 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,16 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 174,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 74,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at