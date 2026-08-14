Dhanalaxmi Roto Spinners: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dhanalaxmi Roto Spinners gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dhanalaxmi Roto Spinners hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,13 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,16 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 736,0 Millionen INR – eine Minderung von 7,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 796,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at