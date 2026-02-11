|
11.02.2026 06:31:28
Dhanalaxmi Roto Spinners stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dhanalaxmi Roto Spinners hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,09 INR. Im Vorjahresviertel hatte Dhanalaxmi Roto Spinners 3,19 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 552,8 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 19,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich mit rotem Vorzeichen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.