Dhanashree Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dhanashree Electronics hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,50 INR. Im letzten Jahr hatte Dhanashree Electronics einen Gewinn von 0,730 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,75 Prozent zurück. Hier wurden 182,6 Millionen INR gegenüber 256,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at